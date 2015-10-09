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Испания
Вчера 10:30
 

Нападающий "Барселоны" сделал заявление по трансферу в ПСЖ

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Нападающий "Барселоны" сделал заявление по трансферу в ПСЖ ©Depositphotos/mrogowski_photography

Форвард сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ферран Торрес прокомментировал появившиеся в прессе слухи о возможном трансфере во французский "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

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Форвард сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ферран Торрес прокомментировал появившиеся в прессе слухи о возможном трансфере во французский "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

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"ПСЖ? Я ничего не знаю об этом. Не обращаю внимания на слухи", - цитирует слова Торреса Sport.es.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Торреса с каталонским клубом рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне нападающий провёл 49 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

Ферран Торрес в составе Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

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