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ЧМ-2026
Вчера 20:08
 

Роналдо вынес вердикт Анчелотти после осечки Бразилии на ЧМ-2026

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Роналдо вынес вердикт Анчелотти после осечки Бразилии на ЧМ-2026 ©instagram.com/brasil

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о главном тренере национальной команды Карло Анчелотти и текущем состоянии "селесао", сообщают Vesti.kz.

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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о главном тренере национальной команды Карло Анчелотти и текущем состоянии "селесао", сообщают Vesti.kz.

"Я думаю, что Анчелотти – феномен, человек с огромным опытом, отличным отношением к игрокам, с хорошей коммуникацией. Он был игроком и тренером лучших клубов мира и работал с лучшими игроками многие годы. Это большое преимущество – иметь тренера такого уровня. Он будет исправлять то, что увидел в первом матче", - цитирует Роналдо ESPN.

Бразильцы начали чемпионат мира с ничейного результата — в первом матче они не сумели обыграть Марокко. Теперь подопечные Карло Анчелотти готовятся ко второй игре группового этапа, которая состоится 20 июня против сборной Гаити.


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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   Групповой этап, мужчины
18 июня 01:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
Хорватия
Хорватия
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Англия
Ничья
Хорватия
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