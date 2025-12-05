Роналдо вынес вердикт Анчелотти после осечки Бразилии на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о главном тренере национальной команды Карло Анчелотти и текущем состоянии "селесао", сообщают Vesti.kz.

"Я думаю, что Анчелотти – феномен, человек с огромным опытом, отличным отношением к игрокам, с хорошей коммуникацией. Он был игроком и тренером лучших клубов мира и работал с лучшими игроками многие годы. Это большое преимущество – иметь тренера такого уровня. Он будет исправлять то, что увидел в первом матче", - цитирует Роналдо ESPN.

Бразильцы начали чемпионат мира с ничейного результата — в первом матче они не сумели обыграть Марокко. Теперь подопечные Карло Анчелотти готовятся ко второй игре группового этапа, которая состоится 20 июня против сборной Гаити.

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