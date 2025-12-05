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ЧМ-2026
Вчера 22:08
 

Возвращение Неймара всё ближе? Появились свежие данные из лагеря Бразилии

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Возвращение Неймара всё ближе? Появились свежие данные из лагеря Бразилии ©instagram.com/brasil

Хорошие новости поступили из расположения сборной Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Хорошие новости поступили из расположения сборной Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации The Touchline, звёздный нападающий Неймар во вторник возобновил тренировки и сделал важный шаг на пути к возвращению на поле.

При этом говорить о скором появлении форварда в составе "селесао" пока рано. 34-летнему футболисту ещё предстоит набрать необходимые игровые кондиции, прежде чем он сможет полноценно помочь команде на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Неймар рискует пропустить все три матча группового этапа мундиаля, что стало серьёзным поводом для беспокойства среди болельщиков бразильской сборной.

Напомним, в стартовом туре чемпионата мира команда Карло Анчелотти сыграла вничью с Марокко (1:1). Впереди у бразильцев встречи с Гаити и Шотландией, где участие Неймара остаётся одной из главных интриг турнира.

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