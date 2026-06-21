Кто выйдет в плей-офф вслед за Германией? Эквадор и Кюсарао сохранили шансы

Сборные Эквадора и Кюрасао не смогли выявить победителя в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы E прошла на стадионе "Арроухед Стэдиум" в Канзас-Сити (штат Миссури, США) и завершилась нулевой ничьей.

Ранее в этом квартете сборная Германии обыграла Кот-д'Ивуар и досрочно вышла в плей-офф. После двух туров у немцев шесть очков, у Кот-д'Ивуара - три. Сборные Эквадора и Кюрасао набрали по одному баллу. У всех трех команд еще есть шансы выйти в плей-офф.

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В заключительном третьем туре Германия сыграет с Эквадором, а Кот-д'Ивуар - с Кюрасао.

Напомним, что в плей-офф по итогам группового этапа ЧМ-2026 выходят сборные, занявшие первые-вторые места. Также дополнительные путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станет третьими.

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