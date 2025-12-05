Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго тура группы Е на стадионе BMO Field в Торонто (Канада) бундестим обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1.

Победа в этом матче досрочно выводила бы любого из соперников в плей-офф. И первой счет открыла сборная Кот-д'Ивуара. 30-й минуте Франк Кесси пробил в нижний угол ворот.

Германия долго не могла сравнять. Лишь 68-й минуте Дениз Ундав после ассиста Надима Амири забил под перекладину и спас немцев от поражения.

Уже в добавленное к матчу время на 94-й минуте Ундав оформил дубль и принес своей команде заветную путевку.

Отметим, что вратарь сборной Германии Мануэль Нойер установил в этом матче рекорд. Встреча против Кот-д'Ивуара стала для 40-летнего футболиста 21-й на мундиалях, что является абсолютным рекордом среди вратарей.

В другом матче группы сыграют Эквадор и Кюрасао, у обоих пока ни одного очка.

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