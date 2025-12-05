На чемпионате мира-2026 по футболу сборная Германии обрела нового героя - Дениза Ундава. Форвард "Штутгарта" стал главным действующим лицом драматичной победы над Кот-д’Ивуаром, а перед этим поучаствовал в разгроме Кюрасао.

Vesti.kz рассказывают подробнее про игрока, способного решать судьбу самых важных матчей.

Новый герой Германии

По ходу встречи второго тура группового этапа с Кот-д’Ивуаром немцы оказались в непростом положении. Команда Юлиана Нагельсмана уступала в счёте и долго не могла разобраться организованной обороной соперника. Победа в этом матче любому из соперников приносила досрочную путевку в плей-офф. И все шло к тому, что ее заберет именно Кот-д’Ивуар, а немцам придется разбираться с этим в третьем туре.

Перелом наступил на 60-й минуте, когда тренерский штаб Германии бросил в бой 29-летнего Ундава. Появление нападающего мгновенно изменило ход игры.

Спустя восемь минут форвард воспользовался ошибкой защитников в штрафной площади и ударом головой отправил мяч в ворота, восстановив равновесие — 1:1. Этот гол погнал бундестим вперед.

Ничья на табло на последних минутах матча - все близилось к тому, что команды поделят очки. В добавленное время Германия организовала последний штурм ворот соперника.

На 94-й минуте Ундав в одно касание обработал мяч и пробил в угол. Этот гол принёс немцам волевую победу со счётом 2:1 и досрочный выход в плей-офф.

Историческое достижение

Такой результативностью Ундав вписал своё имя в историю чемпионатов мира. Нападающий стал лишь четвёртым футболистом, которому удалось отличиться в каждом из двух первых матчей на мировом первенстве, выходя при этом на замену.

Стартовый матч ЧМ-2026 против Кюрасао (7:1) форвард тоже начал на скамейке запасных, а выйдя на поле - отметился голом и двумя ассистами. Затем оформил дубль против Кот-д’Ивуара, отыграв менее чем половину матча.

Джокер Нагельсмана

Всего за две игры нападающий, который раньше чаще феерил в товарищеских матчах, записал на свой счет три гола и два ассиста, превратившись в одного из самых ярких игроков турнира.

Такое выступление Ундава не стало случайностью. К мировому первенству футболист подошёл в отличной форме. В сезоне-2024/25 он был одним из лидеров "Штутгарта" и помог клубу завоевать Кубок Германии — первый крупный трофей в карьере.

По ходу сезона нападающий неоднократно приносил команде результат в ключевых матчах и закрепил за собой статус одного из самых опасных игроков атаки.

Германия получила нападающего, который способен изменить ход игры одним выходом на замену.

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