Винисиус объявил решение после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Вингер сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал поражение национальной команды от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Бразильцы завершили выступление на мировом первенстве, уступив норвежской сборной со счетом 1:2. После игры нападающий обратился к болельщикам, признав, что команда не оправдала ожиданий, и подчеркнул, что теперь главная задача — упорно трудиться и вернуть Бразилию на вершину мирового футбола.

"Принять вылет из чемпионата мира тяжело. Мне трудно подобрать слова, ведь я не смог сделать всё возможное в матче, который был крайне важен. Приношу извинения нашим болельщикам, которые верили в нас. Сборная Бразилии будет двигаться вперёд, мы не сдадимся. Нам придётся упорно трудиться, чтобы вернуть Бразилию на вершину", — цитирует слова Винисиуса Globo.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В четвертьфинале норвежцы сыграют против сборной Франции.

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