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ЧМ-2026
1 июля 18:10
 

Суперкомпьютер выявил абсолютного фаворита ЧМ-2026 после старта плей-офф

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Суперкомпьютер выявил абсолютного фаворита ЧМ-2026 после старта плей-офф ©Depositphotos/Fotografie-Link

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы участников чемпионата мира-2026 по футболу на завоевание титула после начала плей-офф и назвал главного претендента на победу, передают Vesti.kz.

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Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы участников чемпионата мира-2026 по футболу на завоевание титула после начала плей-офф и назвал главного претендента на победу, передают Vesti.kz.

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Франция — главный фаворит турнира

По итогам 25 тысяч симуляций чемпионата мира наибольшие шансы на итоговый успех получила сборная Франции.

Согласно прогнозу, вероятность выхода французов в финал составляет 45,71 процента, а шансы завоевать чемпионский титул оцениваются в 30,09 процента — это лучший показатель среди всех участников турнира.

Кто ещё претендует на трофей?

Вторым главным фаворитом суперкомпьютер считает действующего чемпиона мира — сборную Аргентины. Вероятность выхода команды в финал составляет 28,97 процента, а вероятность защитить титул — 15,11 процента.

Третье место в рейтинге занимает Испания, которой суперкомпьютер даёт 20,02 процента на выход в финал и 11,87 процента на победу в турнире.

В первую пятерку претендентов также вошли:

  • Бразилия — 20,60 процента на выход в финал и 9,41 процента на чемпионство;
  • Англия — 15,00 процента и 7,54 процента соответственно.

Турнир вышел на стадию плей-офф

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. После завершения группового этапа команды начали борьбу в матчах на вылет.

Финал мирового первенства состоится 19 июля, тогда и определится новый чемпион мира. Действующим обладателем титула является Аргентина.

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