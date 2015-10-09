"Бавария" официально объявила о трансфере забивной звезды ЧМ-2026

Мюнхенская "Бавария" официально усилила состав атакующим полузащитником сборной Марокко Исмаэлем Сайбари, сообщают Vesti.kz.

Сайбари официально перешёл в "Баварию"

Немецкий гранд подтвердил на своем официальном сайте переход футболиста из нидерландского ПСВ. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года. По информации клуба, Сайбари будет выступать в новой команде под 34-м номером.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

Яркое выступление на чемпионате мира

Переход состоялся по ходу чемпионата мира-2026, где 25-летний хавбек является одним из лидеров сборной Марокко. На нынешнем турнире он уже забил три мяча в четырех матчах, став одним из самых результативных полузащитников мирового первенства.

На групповом этапе марокканцы набрали семь очков и со второго места в группе C вышли в плей-офф.

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒖𝒔, 𝑰𝒔𝒎𝒂𝒆𝒍! 👋



FC Bayern verpflichtet Ismael Saibari ✍️🔴⚪️



🔗 https://t.co/P0zQdnG7lf pic.twitter.com/hEXb3Fkkg5 — FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2026

Помог выбить Нидерланды

В 1/16 финала чемпионата мира сборная Марокко сотворила одну из главных сенсаций турнира, выбив Нидерланды. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, после чего африканская команда оказалась сильнее в серии пенальти — 3:2.

Теперь в 1/8 финала мирового первенства Марокко сыграет со сборной Канады, а Сайбари получит шанс продолжить успешное выступление уже в статусе футболиста "Баварии".

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