Легендарный аргентинец объявил об уходе из сборной после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Уругвая, легендарный аргентинский специалист Марсело Бьелса принял решение покинуть национальную команду после неудачного выступления на чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Уругвайцы не сумели выйти в плей-офф мирового первенства, заняв третье место в группе H, после чего опытный аргентинский специалист объявил о завершении своей работы со сборной.

Бьелса объяснил своё решение

После вылета с турнира 70-летний наставник взял на себя ответственность за итоговый результат и признал, что команда не оправдала ожиданий.

"Моя ответственность предельно ясна, не могу оправдать наш итоговый результат. Подводя итог, я сказал, что распоряжался имеющимися в моём распоряжении ресурсами — я говорю о классе игроков — не на должном уровне. Сделали всё возможное, но этого явно было недостаточно. Я убеждён, даже если бы принял другие решения, это не привело бы к другим результатам", — цитирует слова Бьелсы RMC Sport.

Фото: Depositphotos/Maxisports

Легенда тренерской работы и кумир Гвардиолы

Марсело Бьелса считается одной из самых знаковых фигур мирового футбола. За свою карьеру он добился успехов как на клубном, так и на международном уровне.

Во главе сборной Аргентины специалист выиграл золотые медали Олимпийских игр 2004 года и стал серебряным призером Кубка Америки. Со сборной Уругвая он завоевал бронзу Кубка Америки-2024.

На клубном уровне Бьелса трижды становился чемпионом Аргентины с "Ньюэллс Олд Бойз" и "Велес Сарсфилдом", выводил "Лидс Юнайтед" в английскую премьер-лигу (АПЛ), а также доходил до финалов Лиги Европы и Кубка Испании вместе с "Атлетиком" из Бильбао.

Кроме того, аргентинец был признан лучшим тренером национальных сборных мира по версии IFFHS в 2001 году и оказал огромное влияние на развитие современного футбола. Именно Бьелсу своими главными вдохновителями неоднократно называли такие именитые специалисты, как Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино.

Игрок сборной Узбекистана объявил об уходе после вылета из ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!