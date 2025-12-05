Харри Кейн побил рекорд легенд на ЧМ-2026 и переписал историю

Нападающий сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн стал новым рекордсменом национальной команды по количеству матчей с капитанской повязкой, передают Vesti.kz.

Историческое достижение

32-летний форвард вывел англичан на поле с капитанской повязкой в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной ДР Конго.

Как сообщила пресс-служба сборной Англии, эта встреча стала для Кейна 91-й в статусе капитана национальной команды.

Благодаря этому достижению нападающий единолично возглавил исторический список, превзойдя легендарных Билли Райта и Бобби Мура, которые ранее делили первое место с показателем в 90 матчей в качестве капитана.

Лидер нынешней сборной

Кейн остается ключевой фигурой английской команды и продолжает вести её за собой на мировом первенстве.

На групповом этапе чемпионата мира-2026 сборная Англии набрала семь очков и заняла первое место в квартете L, обеспечив себе выход в плей-офф с первой позиции.

Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, а Харри Кейн теперь вписал свое имя в историю английского футбола, став самым "долгоиграющим" капитаном национальной команды.

Ранее сборная Англии установила антирекорд на ЧМ-2026.

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