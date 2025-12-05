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ЧМ-2026
1 июля 22:30
 

Сборная Англии установила антирекорд на ЧМ-2026

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Сборная Англии установила антирекорд на ЧМ-2026 Сборная Англии по футболу. ©Depositphotos/thenews2.com

Сборная Англии отметилась историческим антирекордом в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против ДР Конго, передают Vesti.kz.

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Сборная Англии отметилась историческим антирекордом в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против ДР Конго, передают Vesti.kz.

Худший показатель за всю историю наблюдений

По данным Opta, англичане впервые пробили по воротам соперника лишь на 30-й минуте встречи.

Это самый поздний первый удар сборной Англии в матче чемпионатов мира с момента начала ведения подобной статистики в 1966 году.

Англичане уступают после первого тайма

По итогам первой половины встречи команда Томаса Тухеля проигрывает со счётом 0:1.

Единственный мяч на седьмой минуте забил полузащитник сборной ДР Конго Брайан Сипенга, который вывел африканскую команду вперёд.

Как команды вышли в плей-офф

Сборная Англии уверенно заняла первое место в группе L, набрав семь очков.

ДР Конго, в свою очередь, пробилась в плей-офф с третьей позиции в группе K, заработав четыре очка.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике, а финальный матч турнира состоится 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/16 финала, мужчины
1 июля 21:00   •   закончен
Англия
Англия
2:1
ДР Конго
ДР Конго
(ДР Конго)
Кто победит в основное время?
Англия

78%

Ничья

8%

ДР Конго

15%

Проголосовало 357 человек

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