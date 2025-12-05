Сборная Англии установила антирекорд на ЧМ-2026

Сборная Англии отметилась историческим антирекордом в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против ДР Конго, передают Vesti.kz.
Худший показатель за всю историю наблюдений
По данным Opta, англичане впервые пробили по воротам соперника лишь на 30-й минуте встречи.
Это самый поздний первый удар сборной Англии в матче чемпионатов мира с момента начала ведения подобной статистики в 1966 году.
Англичане уступают после первого тайма
По итогам первой половины встречи команда Томаса Тухеля проигрывает со счётом 0:1.
Единственный мяч на седьмой минуте забил полузащитник сборной ДР Конго Брайан Сипенга, который вывел африканскую команду вперёд.
Как команды вышли в плей-офф
Сборная Англии уверенно заняла первое место в группе L, набрав семь очков.
ДР Конго, в свою очередь, пробилась в плей-офф с третьей позиции в группе K, заработав четыре очка.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике, а финальный матч турнира состоится 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.
В "Ман Сити" отреагировали на выступление Хусанова против Португалии на ЧМ-2026
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
78%
8%
15%
Реклама