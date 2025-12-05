Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу

Статистический портал Opta представил прогноз относительно победителя чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Франция вернулась на первое место, теперь её победа на мундиале оценивается в 18,58 процента.

Лидировавшая до этого Аргентина опустилась на вторую строчку, шансы на её победу оцениваются в 16,00 процента.

Топ-3 фаворитов замыкает Испания, на её успех дают 12,56 процента.

Отметим, что эти сборные стали победителями своих квартетов. В 1/16 финала Франция сыграет против Швеции (1 июля), Испания - против Австрии (3 июля), Аргентина - против Кабо-Верде (4 июля).

Ранее определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу, подробности - здесь.

Мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!