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ЧМ-2026
Сегодня 10:35
 

Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу

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Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу ©Depositphotos/DURAOFOTO

Статистический портал Opta представил прогноз относительно победителя чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Статистический портал Opta представил прогноз относительно победителя чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Франция вернулась на первое место, теперь её победа на мундиале оценивается в 18,58 процента.

Лидировавшая до этого Аргентина опустилась на вторую строчку, шансы на её победу оцениваются в 16,00 процента.

Топ-3 фаворитов замыкает Испания, на её успех дают 12,56 процента.

Отметим, что эти сборные стали победителями своих квартетов. В 1/16 финала Франция сыграет против Швеции (1 июля), Испания - против Австрии (3 июля), Аргентина - против Кабо-Верде (4 июля).

Ранее определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу, подробности - здесь.

Мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   1/16 финала, мужчины
29 июня 00:00   •   не начат
ЮАР
ЮАР
- : -
Канада
Канада
Кто победит в основное время?
ЮАР
Ничья
Канада
Проголосовало 12 человек

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