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Англия
Вчера 23:20
 

"Как и Слот". Клопп вынес вердикт новому тренеру "Ливерпуля"

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"Как и Слот". Клопп вынес вердикт новому тренеру "Ливерпуля" Юрген Клопп. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Бывший главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о назначении испанского специалиста Андони Ираолы на пост наставника мерсисайдского клуба, передают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о назначении испанского специалиста Андони Ираолы на пост наставника мерсисайдского клуба, передают Vesti.kz.

"Отличный тренер, как и Арне Слот"

Немец считает, что новый рулевой обладает высоким уровнем, однако подчеркнул, что одного тренерского мастерства для долгосрочного успеха недостаточно.

"Андони Ираола - отличный тренер, как и Арне Слот. Но всё должно сложиться. Команда и тренер должны сработаться на долгие годы, а для этого нужна ещё и удача", - цитирует слова Клоппа ESPN.

Клопп высказался о прошлом сезоне

Немецкий специалист также оценил выступление своей бывшей команды в минувшем сезоне, признав, что результаты не оправдали ожиданий, хотя выход в Лигу чемпионов остаётся важным достижением.

"Я был очень рад, что команда выиграла чемпионат годом ранее. Не знаю, что пошло не так потом. Никто не был доволен прошлым сезоном, но даже при этом клуб вышел в Лигу чемпионов, и это тоже большое достижение", - отметил немец.

Последний сезон Ираолы

Последним местом работы Андони Ираолы был "Борнмут", который он покинул после завершения сезона-2025/26. Под его руководством команда набрала 57 очков и заняла шестое место в английской премьер-лиге.

Сам "Ливерпуль" завершил чемпионат с 60 очками на пятой позиции, опередив "Борнмут" всего на три балла.

Новый сезон английской премьер-лиги (АПЛ) мерсисайдцы начнут 23 августа выездным матчем против "Ньюкасла". Именно с этой встречи для Ираолы официально стартует новый этап работы во главе одного из самых титулованных клубов Англии.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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