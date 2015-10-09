"Как и Слот". Клопп вынес вердикт новому тренеру "Ливерпуля"

Бывший главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о назначении испанского специалиста Андони Ираолы на пост наставника мерсисайдского клуба, передают Vesti.kz.

"Отличный тренер, как и Арне Слот"

Немец считает, что новый рулевой обладает высоким уровнем, однако подчеркнул, что одного тренерского мастерства для долгосрочного успеха недостаточно.

"Андони Ираола - отличный тренер, как и Арне Слот. Но всё должно сложиться. Команда и тренер должны сработаться на долгие годы, а для этого нужна ещё и удача", - цитирует слова Клоппа ESPN.

Клопп высказался о прошлом сезоне

Немецкий специалист также оценил выступление своей бывшей команды в минувшем сезоне, признав, что результаты не оправдали ожиданий, хотя выход в Лигу чемпионов остаётся важным достижением.

"Я был очень рад, что команда выиграла чемпионат годом ранее. Не знаю, что пошло не так потом. Никто не был доволен прошлым сезоном, но даже при этом клуб вышел в Лигу чемпионов, и это тоже большое достижение", - отметил немец.

Последний сезон Ираолы

Последним местом работы Андони Ираолы был "Борнмут", который он покинул после завершения сезона-2025/26. Под его руководством команда набрала 57 очков и заняла шестое место в английской премьер-лиге.

Сам "Ливерпуль" завершил чемпионат с 60 очками на пятой позиции, опередив "Борнмут" всего на три балла.

Новый сезон английской премьер-лиги (АПЛ) мерсисайдцы начнут 23 августа выездным матчем против "Ньюкасла". Именно с этой встречи для Ираолы официально стартует новый этап работы во главе одного из самых титулованных клубов Англии.

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