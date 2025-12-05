Стало известно, когда Роналду может сыграть с Месси на ЧМ-2026

Аргентинская звезда Лионель Месси забил шесть голов на групповом раунде чемпионата мира по футболу и ведёт свою команду к ещё одному титулу, но его может остановить португальский бомбардир Криштиану Роналду. Когда может состояться эта дуэль? Вариант - в материале Vesti.kz.

Плей-офф чемпионата мира стартовал со встречи ЮАР и Канады, а сегодня, 29 июня, в игры на вылет вступят некоторые фавориты турнира - команды Бразилии, Нидерландов и Германии.

Расписание игр 1/16 финала ЧМ-2026

29 июня. ЮАР - Канада - 0:1

29 июня. Бразилия - Япония (22:00 по времени Астаны)

30 июня. Германия - Парагвай (01:30)

30 июня. Нидерланды - Марокко (06:00)

30 июня. Кот-д'Ивуар - Норвегия (22:00)

1 июля. Франция - Швеция (02:00)

1 июля. Мексика - Эквадор (06:00)

1 июля. Англия - ДР Конго (21:00)

2 июля. Бельгия - Сенегал (01:00)

2 июля. США - Босния (05:00)

3 июля. Испания - Австрия (00:00)

3 июля. Португалия - Хорватия (04:00)

3 июля. Швейцария - Алжир (08:00)

3 июля. Австралия - Египет (23:00)

4 июля. Аргентина - Кабо-Верде (03:00)

4 июля. Колумбия - Гана (06:30)

Когда могут встретиться Лионель Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2026?

Звёздные нападающие попали в разные половины сетки, а это значит, что пересечься они могут только двух случаях - в матче за третье место или в финале.

Предположительный путь Криштиану Роналду (Португалия) - Хорватия (1/16 финала) - Испания (1/8 финала) - Бельгия (1/4 финала) - Германия/Франция/Нидерланды (1/2 финала);

Предположительный путь Лионеля Месси (Аргентина) - Кабо-Верде (1/16 финала) - Египет (1/8 финала) - Швейцария/Колумбия (1/4 финала) - Бразилия/Норвегия/Англия (1/2 финала).

Можно заметить, что сетка Роналду посложнее, ведь у него в соперниках почти все элитные команды из Европы, а у Месси - конкуренция попроще.

Могут ли встретиться Лионель Месси и Килиан Мбаппе на ЧМ-2026?

Французский нападающий попал в одну сетку с Роналду, а это значит, что Мбаппе встретится с Месси только в финале.

Предположительный путь Килиана Мбаппе (Франция) - Швеция (1/16 финала) - Германия (1/8 финала) - Нидерланды (1/4 финала) - Португалия/Испания (1/2 финала);

Предположим, что в финале снова сыграют Мбаппе и Месси. Во-первых, именно Франция и Аргентина возглавляют списки претендентов на титул. Во-вторых, обе команды выглядят убедительнее конкурентов.

Добавим, что финальный матч чемпионата мира-2026 пройдёт в ночь с 19 на 20 июля, а сегодня, 29 июня, продолжится стартовый круг плей-офф.

Расписание матчей ЧМ-2026 на 29 и 30 июня: кто сыграет за выход в 1/8 финала

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