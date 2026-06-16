Сборная Ирана покинула США после первого матча ЧМ-2026

Сборная Ирана покинула территорию США сразу после стартового матча группового этапа чемпионата мира-2026 против Новой Зеландии, передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Ромена Молину.

Встреча первого тура группы G прошла на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде (штат Калифорния, США) и завершилась результативной ничьей — 2:2.

По информации источника, изначально иранская команда планировала остаться на ночь в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), а на следующий день провести восстановительную тренировку и только после этого отправиться в путь. Однако планы были изменены, и делегация покинула США сразу после окончания игры.

Сообщается, что базовый лагерь сборной Ирана во время турнира расположен на территории Мексики неподалёку от американской границы.

Когда Иран сыграет следующий матч

Следующую встречу на мировом первенстве иранцы проведут 22 июня против сборной Бельгии. Матч вновь состоится в Инглвуде.

Заключительный матч группового этапа команда Ирана сыграет 27 июня против Египта. Эта встреча пройдет в Сиэтле (штат Вашингтон, США).

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит на территории США, Канады и Мексики. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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