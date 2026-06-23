Рекорд Гиннесса у Месси: сразу четыре исторических достижения за игру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил сразу четыре рекорда чемпионатов мира в матче второго тура группового этапа против Австрии, который завершился победой аргентинцев со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz со ссылкой на представителя Книги рекордов Гиннесса.

39-летний форвард оформил дубль и одновременно обновил историческое достижение, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. По данным источника, теперь он опережает прежнего рекордсмена Мирослава Клозе, а также Килиана Мбаппе на два забитых мяча.

Напомним, что в матче второго тура группы J Аргентина победила Австрию со счетом 2:0. Месси оформил дубль и установил исторический рекорд - стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В первом матче турнира против Алжира оформил хет-трик.