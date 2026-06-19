Президент ФИФА оценил дебют сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к сборной Узбекистана после ее дебютного матча на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Глава мирового футбола отметил историческое достижение азиатской команды, которая впервые в своей истории сыграла на мундиале и открыла счет голам уже в стартовой встрече.

"Каждый чемпионат мира ФИФА дарит миру новые истории, и в Мехико Узбекистан начал писать свою собственную. От поколений, мечтавших об этом моменте, до выхода на поле против Колумбии и первого в истории гола Узбекистана на чемпионатах мира - это достижение принадлежит каждому игроку, тренеру и болельщику, который верил, что это возможно. Наслаждайтесь каждым мгновением этого исторического путешествия", - написал Инфантино в Instagram.



Напомним, сборная Узбекистана впервые приняла участие в финальной стадии чемпионата мира. В своем дебютном матче на мундиале команда Фабио Каннаваро встретилась с Колумбией на стадионе "Ацтека" в Мехико и уступила со счетом 1:3. Первый гол в истории выступлений Узбекистана на чемпионатах мира забил Аббосбек Файзуллаев.