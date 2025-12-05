Моуринью разобрал поражение Англии от Аргентины и назвал главного виновника

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью жестко раскритиковал Томаса Тухеля после поражения сборной Англии от Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

По мнению португальского специалиста, исход встречи решил не столько уровень аргентинцев, сколько ошибки английской команды в обороне.

"Так нельзя играть в защите в полуфинале чемпионата мира. Аргентина вышла в финал не потому, что выглядела значительно сильнее, а потому, что Англия сама позволила сопернику контролировать ход матча и диктовать свои условия.

Нельзя предоставлять столько свободы команде, за которую играет Лионель Месси.

Его необходимо постоянно держать под плотной опекой, потому что любой, даже самый незначительный шанс, который он получает, моментально превращается в угрозу.

Полностью нейтрализовать Месси на протяжении всех 90 минут практически невозможно. Он все равно найдет возможность создать опасный момент. Но то, как к этому матчу подготовилась Англия, иначе как провалом назвать нельзя.

Это была настоящая катастрофа и позорная работа Томаса Тухеля как главного тренера", — цитируют Моуринью Inside Reality Football.