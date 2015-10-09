"Реал" отказался от чемпиона Евро из ПСЖ: раскрыта причина

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Фабиан Руис входил в шорт-лист "Реала". Королевский клуб изучал возможность подписания 30-летнего испанца, когда у того оставался последний год по контракту с парижанами, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, сделка сорвалась, так как спортивный департамент "сливочных" посчитал игрока возрастным для существовавшей на тот момент трансферной модели.

Смена курса Моуринью

После отказа от Руиса кадровая политика мадридцев претерпела изменения. Главный тренер Жозе Моуринью настоял на приглашении более опытных футболистов. По мнению португальского специалиста, для конкуренции на высшем уровне команде необходим баланс между перспективной молодёжью и проверенными ветеранами.

Новый контракт с ПСЖ

Параллельно Фабиан Руис согласовал продление соглашения с "Пари Сен-Жермен". Стороны ударили по рукам ещё в начале года, сейчас ожидается только официальный анонс. Новый контракт будет рассчитан до 2028 года с опцией пролонгации до 2029-го. На данный момент рыночная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро.

Альтернативные цели "Реала"

Мадридский "Реал" продолжает поиски центрального полузащитника на европейском рынке. Ранее клуб окончательно свернул переговоры по трансферу Родри Эрнандеса из "Манчестер Сити". Из-за скорого объявления о продлении Руиса с ПСЖ, руководство мадридцев полностью переключилось на другие кандидатуры для усиления средней линии.

Отметим, что Руис выступает за ПСЖ с 2022 года, когда перешёл из "Наполи" за 22,50 миллиона евро. В его карьере также были "Эльче" и "Бетис". Со сборной Испании выигрывал Лигу наций УЕФА (2023) и чемпионат Европы (2024). "Красная фурия" сыграет в финале ЧМ-2026 с Аргентиной, матч состоится в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны.

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