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Англия
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В Англии восхитились Сатпаевым и сравнили его со звездой АПЛ

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В Англии восхитились Сатпаевым и сравнили его со звездой АПЛ Дастан Сатпаев. ©КФФ

Авторитетный английский футбольный паблик Rising Ballers опубликовал пост, посвященный 17-летнему казахстанскому нападающему Дастану Сатпаеву, передают Vesti.kz.

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Авторитетный английский футбольный паблик Rising Ballers опубликовал пост, посвященный 17-летнему казахстанскому нападающему Дастану Сатпаеву, передают Vesti.kz.

Источник восхитился физическими данными юного игрока, сравнив его манеру движения и объём икроножных мышц со звездой АПЛ Джеком Грилишем.

"Это просто безумие… У 17-летнего игрока "Челси" Дастана Сатпаева невероятная физическая мощь.

Этим летом он перешёл в "Челси" из алматинского "Кайрата" всего за четыре миллиона евро. В прошлом году он дебютировал за сборную Казахстана в возрасте всего 16 лет, а в 17 стал самым молодым автором гола в истории своей национальной команды.

С этими икрами он двигается прямо как Джек Грилиш… Ещё один серьёзный талант пополняет ряды команды в Западном Лондоне", - говорится в посте Rising Ballers.


Сатпаев является воспитанником алматинского "Кайрата". Официально соглашение казахстанца с "Челси" начнёт действовать 12 августа 2026 года, когда ему исполнится 18 лет. На данный момент форвард продолжает осваиваться в лондонской команде, принимая участие в тренировочном процессе и товарищеских матчах.

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