Легенда "Челси" выбрал победителя финала ЧМ-2026

Легендарный защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри в эфире программы Sports Uncensored поделился подробным прогнозом на финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины, выделив сильные и слабые стороны обеих команд, передают Vesti.kz.

Полный комментарий эксперта, посетившего оба полуфинала:

"Побывав на обоих полуфиналах, должен сказать, что для меня фаворитом является Испания. Обе команды очень, очень уверенно чувствуют себя с мячом и при владении. Но я посмотрел на Аргентину вчера вечером: у них все шло через правый фланг, где играл Лионель Месси.

Каждый раз, когда они переводили мяч налево, он очень быстро возвращался обратно направо. Марк Кукурелья на днях стал лучшим игроком матча в первом полуфинале, и Испания выглядит очень мощно именно на левом фланге обороны.

Кроме того, не пропустить от Франции и вообще почти не пропускать на этом чемпионате мира - это невероятно. На мой взгляд, они слишком сильны для этой сборной Аргентины.

Аргентинцы представляют собой огромную, огромную угрозу, и, как мы видели на протяжении всего этого ЧМ, они находят способ побеждать. Когда у тебя есть такой волшебник, как Месси, у тебя всегда будет шанс и возможность.

Но я просто думаю, что Испания окажется не по зубам этой Аргентине. При этом стоит признать, что вчера вечером они показали то качество, которым обладают немногие команды - характер и жесткость.

Что мне действительно понравилось в их игре против Англии, так это то, что после каждого подката все игроки сбегались и устраивали небольшую потасовку. Они были единым целым, в них есть спортивная злость, но я все равно считаю, что Испания окажется чуть сильнее", - цитирует Терри Metro.

Финал Испания - Аргентина пройдёт в ночь на 20 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде и начнётся в 00:00 по времени Астаны. Игру обслужит словенский судья Славко Винчич.

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