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К Зидану возникли вопросы перед назначением в сборную Франции

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К Зидану возникли вопросы перед назначением в сборную Франции Зинедин Зидан. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Официальное назначение Зинедина Зидана в сборную Франции ожидается до конца июля, но подготовка идёт уже сейчас, передают Vesti.kz.

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Официальное назначение Зинедина Зидана в сборную Франции ожидается до конца июля, но подготовка идёт уже сейчас, передают Vesti.kz.

По информации RMC Sport, Федерация футбола Франции (FFF) не спешит с анонсом, так как в субботу сборная Франции сыграет в Майами матч за третье место против Англии.

Штаб из 25 человек и ставка на женщин

Зидан уже согласовал приглашение семи ключевых помощников, с которыми работал в "Реале". В перспективе его штаб превысит 25 человек. Особенностью проекта станет привлечение женщин-специалистов, преимущественно в аналитический отдел, которому тренер придаёт большое значение.

Вопросы стоимости и смена кадров

Такой объёмный штат вызывает вопросы у руководства FFF, внимательно следящего за расходами. Вопреки заявлениям об умеренных тратах, реальные инвестиции в персонал будут серьёзными. Параллельно федерации предстоит оформить уход Дидье Дешама и его ассистентов - официальные встречи с HR-отделом пока не проводились. Также FFF планирует организовать прощальное мероприятие для Дешама, отработавшего со сборной 14 лет.

Матч за третье место ЧМ-2026 Франция - Англия пройдёт в ночь на 19 июля и начнётся в 02:00 по времени Астаны.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   Матч за 3-е место, мужчины
19 июля 02:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Англия
Англия
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Англия
Проголосовало 1529 человек

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