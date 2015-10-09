"Барселона" отказалась от Альвареса и выбрала нового нападающего

Каталонская "Барселона" окончательно отказалась от идеи подписания нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса. Президент мадридцев Энрике Сересо наотрез отказался продавать игрока прямому конкуренту даже за 200 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Кроме того, руководство "сине-гранатовых" разочаровалось в аргентинце из-за его слабого и критикуемого выступления на чемпионате мира-2026.

Конфликт в "Арсенале"

Новой и более доступной целью для системы Ханси Флика стал шведский форвард "Арсенала" Виктор Дьёкереш. Футболист твёрдо намерен покинуть Лондон всего через год после трансфера. Причиной стали натянутые отношения с Микелем Артетой: нападающий недоволен потерей места в старте в конце сезона (включая запас в финале Лиги чемпионов против ПСЖ) и покупкой лондонцами форварда Христоса Дзолиса за 40 миллионов евро.

Переговоры в США

Дьёкереш, ярко проявивший себя на мундиале, хочет продолжить карьеру в Ла Лиге. Как информирует El Nacional со ссылкой на The Sun, за последний месяц представители "Барселоны" уже провели две встречи с окружением шведа в Атланте и Нью-Йорке.

Выгодный ценник

Огромным плюсом для каталонцев является цена вопроса. Из-за конфликта "Арсенал" готов отпустить игрока за умеренную компенсацию в районе 60 миллионов евро. "Барселона" способна без проблем потянуть этот трансфер, рассматривая Дьёкереша как идеальную замену Роберту Левандовски на позиции "девятки".

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