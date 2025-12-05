27-летний игрок пообещал уйти из сборной в случае победы на ЧМ-2026

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Марк Кукурелья отметился громким заявлением перед финальным матчем чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины, передают Vesti.kz.

27-летний футболист пообещал, что сразу после финала готов уйти из национальной команды на пике славы.

"Если я выиграю чемпионат мира, на следующий же день позвоню Луису (Де ла Фуэнте) и скажу, что ухожу из сборной", - цитирует игрока Movistar+.

Исторический финал

Решающий поединок ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной пройдёт в ночь на 20 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Йорке и начнётся в 00:00 по времени Астаны.

В истории мундиаля ещё никогда в финале не сходились действующий чемпион Европы (УЕФА) и действующий обладатель Кубка Америки (КОНМЕБОЛ).

Ранее Кукурелья уже давал необычные обещания к финалу мундиаля: в случае триумфа "Красной фурии" он пообещал набить на теле татуировку с лицом главного тренера Луиса де ла Фуэнте. На текущем турнире Кукурелья показывает феноменальную игру в защите - за всю стадию плей-офф ни одному сопернику не удалось обыграть его один в один.

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