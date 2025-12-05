Во Франции призвали ФИФА отменить матч за бронзу ЧМ-2026

Известный французский обозреватель программы l'After Foot на RMC Даниэль Риоло жёстко раскритиковал проведение матча за третье место на чемпионате мира-2026 по футболу между Францией и Англией, передают Vesti.kz.

Эксперт призвал ФИФА окончательно отменить эту встречу, существующую с 1934 года.

"Мы не будем делать вид, что нам интересен поединок, который лишён всякого смысла. Никто и никогда не хотел в нём играть", - заявил Риоло.

Журналист высмеял попытки Дидье Дешама мотивировать игроков "честью футболки", назвав игру "матчем из палок". Возможный титул лучшего бомбардира для Килиана Мбаппе, добытый в утешительном финале, Риоло и вовсе назвал "нелепым и гротескным".

По мнению эксперта, единственный разумный выход в такой ситуации - полностью выпустить на поле резервный состав (включая Райана Шерки, Манеса Аклиуша, Мало Гюсто и Жан-Филиппа Матету), чтобы вознаградить запасных за весь турнир, как это успешно делала Франция в 1982 и 1986 годах.

Матч между Францией и Англией состоится в ночь с 18 на 19 июля и начнётся в 02:00 по казахстанскому времени.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2026 французы уступили Испании (0:2), а англичане - Аргентине (1:2).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!