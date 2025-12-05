В "Барселоне" приняли решение по лидеру сборной Испании

Атакующий полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо стал одним из главных открытий чемпионата мира-2026 в составе сборной Испании. Великолепная игра хавбека заставила руководство каталонского клуба задуматься о его возможной продаже ради улучшения финансового положения, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Взлёт стоимости на мундиале

На чемпионате мира 27-летний Ольмо демонстрирует феноменальный тактический интеллект и лидерские качества. Это контрастирует с его выступлениями за "Барселону": несмотря на высокий класс, регулярные мышечные травмы мешали игроку закрепиться в основе. На фоне прогресса Фермина Лопеса зависимость главного тренера Ханси Флика от Ольмо снизилась.

Интерес топ-клубов

Сейчас рыночная стоимость испанца оценивается в 60 миллионов евро, но эта цифра может вырасти после финального матча ЧМ. За ситуацией активно следят гранды английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги, привлечённые универсализмом и международным опытом футболиста.

Цена вопроса

Контракт Ольмо с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2030 года, поэтому клуб диктует свои условия. "Барселона" покупала игрока у "РБ Лейпциг" за 55 миллионов евро и отпустит его только ради фиксации прибыли. Руководство готово начать переговоры, если потенциальный покупатель предложит более 70 миллионов евро.

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