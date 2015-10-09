Симеоне назвал игрока "Барселоны" для обмена на Альвареса

"Атлетико" готов обменять Хулиана Альвареса только на Рафинью, поскольку другой игрок атаки "Барселоны" Ферран Торрес не убедил главного тренера "матрасников" Диего Симеоне, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Симеоне не считает Феррана Торреса достаточно сильной фигурой для обмена на Хулиана Альвареса. Хотя форвард "Барселоны" ценится за мобильность, его статуса мало для такой крупной сделки. Мадридцы рассмотрят трансфер только при очень выгодных условиях.

Почему Симеоне нужен Рафинья

Позиция клуба поменяется, если в сделку включат Рафинью. Бразилец идеально подходит под философию Симеоне: он не только атакует, но и даёт колоссальный объём работы без мяча. Симеоне привлекают его прессинг, агрессия, отработка в обороне и умение решать исходы больших матчей. Ферран Торрес на его фоне выглядит игроком ротации, а не готовым лидером.

Позиция клубов

• "Атлетико": президент Энрике Сересо публично заявляет, что Альварес не продаётся. Однако топ-игрок уровня Рафиньи заставит руководство начать переговоры.

• "Барселона": расставание с бразильцем будет болезненным, так как он ключевой элемент проекта. Но это единственный способ разблокировать трансфер Альвареса.

Если Рафинья станет частью сделки, этот обмен из фантастики превратится в реальную топ-операцию.

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