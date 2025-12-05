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ЧМ-2026
Сегодня 18:41
 

Суперкомпьютер назвал победителя финала ЧМ-2026 Испания - Аргентина

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Суперкомпьютер назвал победителя финала ЧМ-2026 Испания - Аргентина ©Depositphotos/AtlasStudio

Суперкомпьютер Opta представил прогноз на финал чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины, передают Vesti.kz.

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Суперкомпьютер Opta представил прогноз на финал чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины, передают Vesti.kz.

Кто считается фаворитом

По версии аналитической модели Opta, наибольшие шансы на победу в решающем матче имеет Испания. Вероятность победы "Красной фурии" оценивается в 59.46 процента. Вероятность победы Аргентины, действующего чемпиона мира, оценивается в 40.54 процента.

Когда состоится финал

Финал Испания - Аргентина пройдёт в ночь на 20 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде и начнётся в 00:00 по времени Астаны. Игру обслужит словенский судья Славко Винчич.

На пути к финалу Испания прошла в плей-офф Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0).

На пути к финалу Аргентина прошла в плей-офф Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2), Швейцарию (3:1) и Англию (2:1).

Испания выигрывала чемпионат мира в 2010 году, а Аргентина трижды становилась победителем мундиаля (1978, 1986, 2022).

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   Матч за 3-е место, мужчины
19 июля 02:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Англия
Англия
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Англия
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