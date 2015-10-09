В Англии заговорили об идеальной замене Тухелю после поражения от Аргентины

Каталонские медиа, в частности El Nacional, утверждают, что Футбольная ассоциация Англии видит в Пепе Гвардиоле идеального нового тренера, способного изменить менталитет сборной. Обсуждение началось после болезненного вылета англичан в полуфинале чемпионата мира-2026 от Аргентины, передают Vesti.kz.

Провал тактики Тухеля

Томас Тухель подвергся жёсткой критике за трусливый оборонительный план после забитого гола Аргентине. Сам тренер сослался на структурный дефицит контроля мяча в Англии. Эксперты не приняли это оправдание, так как звезды сборной привыкли доминировать в клубах АПЛ.

Фактор Гвардиолы

Пеп Гвардиола ожидает встречи, которая может перекроить карту европейского футбола. Он годами развивал игроков Премьер-лиги и представляет собой прямую противоположность закрытому стилю Тухеля. Англии нужен его высокий прессинг и контроль игры.

Ориентир на Испанию

Главная цель британцев - превзойти планку, заданную Испанией (Ямаль, Уильямс, Родри). Англия понимает, что побеждать таких соперников контратаками нельзя. Гвардиола - единственный тренер, которого сейчас по-настоящему боятся в Испании.

Отметим, ранее сообщалось, что Тухель сохранит свой пост в сборной Англии до Евро-2028. При этом Футбольная ассоциация Англии в 2024 году достигла устного соглашения с Пепом Гвардиолой, но испанский специалист в последний момент передумал и решил остаться в "Манчестер Сити".

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