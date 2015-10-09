"Арсенал" нашёл замену ушедшему игроку в "Реале"

Нападающий мадридского "Реала" Родриго снова оказался в сфере интересов лондонского "Арсенала", передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, английский клуб ищет топ-игрока на фланг после официального перехода Леандро Троссарда в турецкий "Бешикташ" за 20 миллионов евро.

Идеальный кандидат для Артеты

Руководство "канониров" считает 25-летнего бразильца идеальным усилением благодаря его молодости, опыту в Лиге чемпионов и универсализму - Родриго способен закрыть оба фланга и сыграть в центре атаки.

Факторы риска и конкуренция

Возможный трансфер осложняется недавней серьёзной травмой колена Родриго, однако "Арсенал" готов рискнуть, веря в его полное восстановление. При этом в самом "Реале" бразилец сталкивается с мощной конкуренцией со стороны Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора, что регулярно подогревает слухи о его уходе.

Сложные переговоры

Официальных контактов между клубами пока нет. Родриго связан с "Реалом" долгосрочным контрактом, и мадридцы рассмотрят продажу только в случае астрономического предложения. Тем не менее до закрытия летнего трансферного окна остаётся ещё несколько недель, и "Арсенал" продолжает внимательно следить за ситуацией.

Родриго защищает цвета "Реала" с 2019 года, когда перешёл из "Сантоса" за 45 миллионов евро. Он провёл 27 матчей за мадридский клуб в сезоне-2025/26, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

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