ФИФА приняла решение по финалу ЧМ-2026 и вызвала волну возмущения

Ценовая политика ФИФА на чемпионате мира 2026 года спровоцировала волну возмущения среди болельщиков, передают Vesti.kz.

По информации sports.yahoo.com, накануне матча за третье место и финала ценники на стадион достигли астрономических масштабов: самые дешевые билеты стоят около $8 000, а VIP-места доходят до $60 000.

Новым поводом для критики стала попытка руководства заработать на финальной пресс-конференции, куда традиционно пускают только журналистов. В этот раз ФИФА решила продавать входные билеты для обычных фанатов:

• Взрослый билет: $81 (£60);

• Детский билет: $35 (£26);

• Фото со звездой футбола Рио Фердинандом: $170 (£126).

Болельщики в социальных сетях жёстко раскритиковали президента ФИФА Джанни Инфантино, обвинив его в окончательной коммерциализации и "приватизации" футбола. Ситуацию усугубляет и то, что средняя стоимость билета на сам финал составила $10 000, что может принести организации рекордную валовую выручку в $1,1 миллиарда только за один матч. На фоне растущего недовольства фанаты возлагают надежды на предстоящие выборы президента ФИФА, которые могут сменить курс управления главным спортивным турниром четырёхлетия.

Финал Испания - Аргентина пройдёт в ночь на 20 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде и начнётся в 00:00 по времени Астаны. А 19 июля в 02:00 состоится матч за третье место Франция - Англия.

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