"Реал" выбрал звезду на продажу ради трансфера Олисе

Мадридский "Реал" рассматривает возможность продажи нападающего команды Винисиуса Жуниора в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, такой вариант станет реальным, если бразилец запросит слишком высокую зарплату или не согласится с условиями нового контракта, предложенными президентом "королевского клуба" Флорентино Пересом.

Вырученные от продажи Винисуса средства "Реал" намерен направить на покупку вингера "Баварии" Майкла Олисе. Трансфер француза может обойтись "сливочным" в 200–250 миллионов евро.

В минувшем сезоне Винисиус провёл 53 матча за "Реал" во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач. На чемпионате мира-2026 форвард сборной Бразилии отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в пяти встречах.

У Олисе в сезоне-2025/26 22 забитых гола и 31 голевая передача в 52 матчах за "Баварию". На ЧМ-2026 француз отметился шестью результативными передачами в семи играх.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 140 миллионов евро, а ценник Олисе составляет 150 миллионов евро.

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