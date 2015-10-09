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"Барселона" нашла замену травмированному на ЧМ-2026 игроку за 50 миллионов

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"Барселона" нашла замену травмированному на ЧМ-2026 игроку за 50 миллионов ©Depositphotos/mrogowski_photography

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг вернулся с чемпионата мира-2026 по футболу с тяжёлым повреждением колена, передают Vesti.kz.

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Нидерландский полузащитник Френки де Йонг вернулся с чемпионата мира-2026 по футболу с тяжёлым повреждением колена, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, в каталонском клубе подозревают, что футболист снова скрывал недолеченную травму и форсировал своё восстановление ради матчей за национальную команду. Медицинский штаб прогнозирует, что игрок может пропустить несколько месяцев, что вызвало волну возмущения среди партнёров по команде.


Смена приоритетов Ханси Флика

Главный тренер "сине-гранатовых" рассчитывал сделать Де Йонга связующим звеном в паре с Педри. Из-за долгого отсутствия исполнителя немецкий специалист скорректировал трансферные запросы. Тренеру не хватает силовой борьбы и объёма работы в центральной зоне, поэтому клуб срочно переключается на поиск физически мощного опорника.

Замена за 50 миллионов евро

Главной трансферной целью каталонцев стал французский полузащитник "Ромы" Ману Коне, ярко проявивший себя на мундиале. Профиль Коне идеально отвечает требованиям Флика по агрессии и качеству прессинга. Итальянский клуб оценивает своего лидера в 50 миллионов евро, и теперь руководству "Барселоны" предстоит найти бюджет на эту экстренную сделку.


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