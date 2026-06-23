Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель подверг критике решение арбитров засчитать первый гол капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче против Австрии (2:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Шмейхель: гол не должен был быть засчитан

По мнению легендарного голкипера, взятие ворот на 38-й минуте было зафиксировано ошибочно, поскольку ему предшествовало нарушение правил со стороны аргентинской сборной в центре поля.

"Не согласен с этим. Он сыграл великолепно, но я считаю, что этот гол нельзя было засчитывать. Вспомните, как они заработали пенальти. Игрока ударили сзади. Тут должен был быть штрафной (за фол) Мак Аллистера (в центре поля). Он сбивает Ксавера [Шлагера]. Это должен был быть штрафной удар, но они продолжают атаковать. ВАР следовало отменить (этот гол). Это очевидная и грубая ошибка судьи, и я немного сочувствую Австрии", – сказал Шмейхель в эфире Fox Sports.

Матч с дублем Месси вошёл в историю турнира

Несмотря на спорный эпизод, сборная Аргентины уверенно обыграла Австрию со счётом 2:0. Главным героем встречи стал Лионель Месси, оформивший дубль.

Первый мяч аргентинца стал историческим — он позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Месси превзошёл достижение Мирослава Клозе, у которого было 16 голов.

Забив свой 17-й мяч на турнирах, а затем оформив дубль, Месси довёл общее число голов на чемпионатах мира до 18, ещё больше укрепив своё лидерство в историческом рейтинге.

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