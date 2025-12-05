Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 00:33
 

Президент ФИФА поздравил Месси с рекордным голом чемпионатов мира

  Комментарии

Поделиться
Президент ФИФА поздравил Месси с рекордным голом чемпионатов мира Фото: depositphotos/DURAOFOTO©

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил аргентинца Лионеля Месси, который установил новый исторический рекорд чемпионатов мира по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил аргентинца Лионеля Месси, который установил новый исторический рекорд чемпионатов мира по футболу, сообщают Vesti.kz.

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии Месси отметился дублем. Его первый гол в этом матче стал исторический - он сделал футболиста лучшим бомбардиром в истории турнира. 

Месси обошел экс-нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов. Его первый мяч в ворота Австрии стал 17-м. А оформив дубль, звездный нападающий обновил свое же достижение - 18.

"Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира по футболу!

Невероятный Месси теперь является рекордсменом с 17 голами, забив великолепный мяч в ворота Австрии. Поздравляем и благодарим тебя за то, что ты даришь столько радости и вдохновляешь людей по всему миру своей стабильной и превосходной игрой", - написал Инфантино в Instagram. 


Сборная Аргентины благодаря дублю Месси досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!