Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил аргентинца Лионеля Месси, который установил новый исторический рекорд чемпионатов мира по футболу, сообщают Vesti.kz.

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии Месси отметился дублем. Его первый гол в этом матче стал исторический - он сделал футболиста лучшим бомбардиром в истории турнира.

Месси обошел экс-нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов. Его первый мяч в ворота Австрии стал 17-м. А оформив дубль, звездный нападающий обновил свое же достижение - 18.

"Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира по футболу!

Невероятный Месси теперь является рекордсменом с 17 голами, забив великолепный мяч в ворота Австрии. Поздравляем и благодарим тебя за то, что ты даришь столько радости и вдохновляешь людей по всему миру своей стабильной и превосходной игрой", - написал Инфантино в Instagram.

Сборная Аргентины благодаря дублю Месси досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026.

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