Лидер сборной Бельгии установил абсолютный рекорд на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку установил новый рекорд на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Суперзапасной

Это произошло в матче 1/8 финала с командой США. Футболист "Наполи" вышел на замену на 67-й минуте игры, а на 93-й установил окончательный счёт – 4:1 в пользу бельгийцев.

По данным Opta, Лукаку стал первым в истории игроком, забившим на чемпионате мира после выхода на замену в четырёх разных матчах.

Также Лукаку — первый бельгийский футболист, забивший три или более голов на двух разных чемпионатах мира (2018, 2026).

Всего в активе Лукаку три забитых мяча на ЧМ-2026, также он отметился одной результативной передачей.

Новый рекорд

Кроме того, сборная Бельгии установила новый командный рекорд на чемпионатах мира.

Бельгийцы в третьем матче подряд на ЧМ забила больше двух голов — это новый командный рекорд.

Что ждёт Бельгию в 1/4 финала

Это уже четвертый раз в истории, когда сборная Бельгии выходит в четвертьфинал чемпионата мира, в том числе трижды за последние четыре турнира (2014, 2018, 2026).

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Бельгии встретится с Испанией. Игра состоится 10 июля и пройдёт на стадионе "Соу-Фай" (Инглвуд, США).

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