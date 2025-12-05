Лидер "Арсенала" пожертвовал здоровьем ради ЧМ-2026

Защитник сборной Франции и лондонского "Арсенала" Вильям Салиба рискует пропустить несколько месяцев из-за серьёзных проблем со спиной, передают Vesti.kz.

Раскрыты подробности травмы лидера Франции

Как информирует Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe, футболист провел чемпионат мира-2026, несмотря на постоянные боли, и фактически играл на пределе физических возможностей. Дискомфорт беспокоил его уже давно.

Ещё в финале Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" Салиба вышел на поле не в оптимальном состоянии, однако решил не отказываться от участия в мировом первенстве.

Несмотря на травму, 25-летний защитник стал одним из самых заметных игроков Франции на турнире. Однако в полуфинале против Испании, который завершился поражением "трехцветных" со счётом 0:2, организм футболиста не выдержал, на 30-й минуте Салиба попросил замену.

Сообщается, что незадолго до этого он сказал своему партнёру Дайо Упамекано: "Я больше не могу, моя спина полностью разбита".

На что пошёл лидер Франции ради ЧМ?

По информации источника, в течение последних шести недель защитник выходил на поле с помощью обезболивающих и тренировался по облегчённой программе. А на следующий день после матчей он не участвовал в восстановительных занятиях, чтобы лишний раз не нагружать спину.

Медицинский штаб сборной Франции использовал примерно тот же подход, что и врачи "Арсенала", стараясь помочь игроку продержаться до конца турнира.

В ближайшее время Салиба пройдёт дополнительное обследование, после которого врачи определят дальнейший план лечения. Окончательное решение пока не принято, однако операция считается наиболее вероятным вариантом.

В "Арсенале" уже готовятся к тому, что один из лидеров обороны выпадет из состава на длительный срок. По предварительным оценкам, восстановление может занять от четырёх до пяти месяцев.

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Отметим, что Вильям Салиба считается одним из сильнейших центральных защитников современности. Француз выступает за лондонский "Арсенал" и является одним из лидеров национальной сборной.

В составе "Арсенала" он стал чемпионом Англии сезона-2025/26, а также выигрывал Кубок Англии (2019/20) и дважды Суперкубок страны (2020, 2023). Вместе со сборной Франции Салиба завоевал серебряные медали чемпионата мира-2022.

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