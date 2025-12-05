Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

По словам форварда, команда тяжело переживает неудачу, поскольку была близка к выходу в финал. Лидер сборной Англии также разобрал причины, по которым его команда проиграла.

"Мне очень жаль команду, персонал, болельщиков. Мы хорошо играли большую часть матча. Когда мы повели 1:0, казалось, мы просто пытались удержать преимущество, чего на этом уровне недостаточно. Мы так много работали, чтобы оказаться здесь. Ребята отдали все силы, кровь, пот и слезы. Поражение, как это случилось, просто опустошает.

В первом тайме и в начале второго мы хорошо прессинговали их. Мы оказывали на них огромное давление высоко на поле. Это позволило нам отбирать мячи и контролировать игру. После гола Англии, то ли из-за того, что они выставили больше игроков вперед, то ли из-за того, что мы просто не смогли противостоять им один на один, была просто волна за волной атак Аргентины. Ребята блокировали удары, но в итоге этого оказалось недостаточно.

У нас было много хороших моментов на этом турнире. Много хороших игр, еще один полуфинал. Мы близки к цели, нам просто нужно найти недостающий элемент на заключительном этапе турнира", - цитирует Кейна сайт ФИФА.