Каннаваро озвучил задачу Узбекистана на матч ЧМ-2026 с Португалией

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от предстоящего матча против Португалии во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Каннаваро о силе соперника

Итальянский специалист подчеркнул, что его команда должна действовать максимально дисциплинированно и избегать ошибок в игре против одного из фаворитов турнира.

"Португалия сильна во всех аспектах. Нам нужно понимать, как действовать против такого соперника. Нельзя просто бегать по полю без смысла. Когда играешь против такой команды, надо всё учитывать. Нам нужно отдать все свои силы и меньше ошибаться. Только в таком случае мы можем остаться довольными в конце игры", — цитирует слова тренера Globo.

Где и когда пройдёт встреча

Матч Португалии и Узбекистана состоится 23 июня в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026 (группа K). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

В первом туре португальцы неожиданно потеряли очки, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), несмотря на статус фаворита группы.

Узбекистан, в свою очередь, начал турнир с поражения от Колумбии (1:3) и теперь вынужден набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

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