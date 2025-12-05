Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В заключительном матче группового этапа команда сыграла вничью с Саудовской Аравией - 0:0.
Все 90 минут в воротах сборной Кабо-Верде провел опытный голкипер Возинья, сохранивший их в неприкосновенности.
Для сборной Кабо-Верде этот чемпионат мира - дебютный. Ранее на групповом этапе она сенсационно сыграла вничью с Испанией (0:0) и с Уругваем (2:2). В трех матчах группы H команда набрала три очка и вышла в плей-офф со второго места.
Другим участником плей-офф от группы стала Испания, которая победила Уругвай и вышла в следующий раунд с первой строчки.
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