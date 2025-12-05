Испания - Бельгия: прямая трансляция матча за выход в 1/2 финала ЧМ-2026

В ночь с 10 на 11 июля состоится второй четвертьфинальный матч ЧМ-2026, в котором сборная Испании встретится с командой Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча за путёвку в полуфинал пройдёт в Лос-Анджелесе (США) и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. Матч в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Начало трансляции в 23:50. Также показ состоится на официальных сайтах данных телевещателей.

Победитель этого противостояния сыграет за выход в финал со сборной Франции, которая ранее уверенно разобралась с Марокко (2:0).

На пути к четвертьфиналу испанцы разгромили Австрию (3:0), а затем минимально обыграли Португалию (1:0). Бельгийцы, в свою очередь, оказались сильнее Сенегала, после чего не оставили шансов сборной США, победив со счётом 4:1.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится 19 июля.

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