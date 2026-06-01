Хусанов против Роналду: как Узбекистан сыграл с Португалией на ЧМ-2026

Стали известны оценки футболистам сборных Португалии и Узбекистана за матч чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным портала Flashscore, нападающий Португалии Криштиану Роналду получил самую высокую оценку - 8,8. Он нанес семь ударов по воротам, что стало лучшим показателем встречи. Кроме того, 41-летний форвард был наиболее активен в штрафной площади соперника, совершив десять касаний мяча.

В составе сборной Узбекистана наивысшую оценку получил нападающий Эльдор Шомуродов - 6,9. У защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова рейтинг за матч - 6,4. На его счету четыре перехвата, три выноса мяча и один заблокированный удар. Точность его передач составила 91 процент.

Напомним, встреча группы K прошла на стадионе "НРГ Стэдиум" в Хьюстоне (штат Техас, США) и завершилась победой Португалии со счетом 5:0. Дублем в составе победителей отметился Роналду, еще один гол на счету Нуну Мендеша. Также футболисты Узбекистана забили автогол. Сначала он был записан Хусанова, а затем переписан на вратаря Абдувохида Нематова.

У Португалии четыре очка после двух туров группового этапа, у Узбекистана - ноль. В плей-офф выйдут команды, занявшие в своих квартетах первые-вторые места, а также восемь лучших сборных среди тех, кто станут третьими. Ознакомиться с турнирной таблицей можно здесь.