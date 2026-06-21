Не хочу забить 16 голов и выбыть в полуфинале - Ямаль затроллил Месси и Мбаппе

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о сравнении с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz. Он считает себя амбициозным игроком, но не хочет проводить параллели с другими.

Напомним, что Месси в стартовом матче сборной Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик, принеся победу над Алжиром. Мбаппе забил дубль и помог Франции обыграть Сенегал. 18-летний Ямаль, продолжающий восстанавливаться после травмы, вышел на замену во втором тайме, голевыми действиями не отличился, а Испания сыграла в нулевую ничью с Кабо-Верде.

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По словам футболиста, его не смущает результативность звезд. Он отметил, что Месси и Мбаппе значительно его старше.

"Мой стиль игры другой. Я хочу получать удовольствие от игры, побеждать. Я не хочу забить 16 голов и выбыть в полуфинале. Это не то, к чему я стремлюсь", - цитирует Ямаля RTVE.

Напомним, Испания выступает в группе H, куда, помимо Кабо-Верде, входят также Саудовская Аравия и Уругвай. После первого тура команда Ямаля идет на третьем месте, но только по разнице забитых-пропущенных голов, так как у всех команд группы по одному очку.

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