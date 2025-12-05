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ЧМ-2026
Сегодня 00:45
 

Харри Кейн установил рекорд сборной Англии на чемпионатах мира

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Харри Кейн установил рекорд сборной Англии на чемпионатах мира Харри Кейн. Фото: ©x.com/England

Матч полуфинала чемпионата мира-2026 по футболу против Аргентины стал рекордным для капитана сборной Англии Харри Кейна, сообщают Vesti.kz.

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Матч полуфинала чемпионата мира-2026 по футболу против Аргентины стал рекордным для капитана сборной Англии Харри Кейна, сообщают Vesti.kz.

Нападающий вышел на поле в стартовом составе. Эта встреча стала для него 121-й в форме национальной команды. Больше никто из полевых игроков не достигал такого показателя. 


Среди вратарей же рекордсменом команды является Питер Шилтон, на счету которого 125 игр.

Напомним, что победитель матча Англия - Аргентина выйдет в финал ЧМ-2026, где сыграет с Испанией. А проигравшего ждет матч за третье место против Франции.

 

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