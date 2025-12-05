Экс-глава ФИФА высказался об "отмене" ЧМ-2026 по футболу

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выступил с резонансным заявлением о чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике грядущим летом, передают Vesti.kz.

Экс-глава международной федерации поддержал призыв к бойкоту турнира, сославшись на политику Соединённых Штатов и действия американского руководства как внутри страны, так и на международной арене.

Блаттер опубликовал свою позицию в социальной сети X, фактически повторив тезисы швейцарского юриста и антикоррупционного эксперта Марка Пиета. Ранее Пиет, возглавлявший Независимый комитет по надзору за реформами ФИФА, в интервью газете Der Bund поставил под сомнение целесообразность проведения мундиаля в США.

В частности, Пиет заявил:

"Если мы учтем всё, что мы обсудили, то для болельщиков есть только один совет: не ездите в Соединённые Штаты! В любом случае вам будет лучше посмотреть матч по телевизору. А по прибытии болельщики должны знать, что, если они не удовлетворят требования официальных лиц, их сразу же отправят обратно ближайшим рейсом. С небольшой долей удачи".

Поддерживая эту точку зрения, Блаттер добавил:

"Я думаю, Марк Пиет прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира".

Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год и покинул пост на фоне громкого коррупционного расследования.

Напомним, чемпионат мира 2026 года впервые в истории пройдёт сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир запланирован на период с 11 июня по 19 июля 2026 года.

