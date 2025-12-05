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ЧМ-2026
Вчера 08:14
 

Cтали известны пять пар 1/8 финала ЧМ-2026: сетка плей-офф

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Cтали известны пять пар 1/8 финала ЧМ-2026: сетка плей-офф ©OCF

На чемпионате мира по футболу 2026 года, проходящего в США, Канаде и Мексике, определились пять из восьми пар 1/8 финала турнира, передают Vesti.kz.

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На чемпионате мира по футболу 2026 года, проходящего в США, Канаде и Мексике, определились пять из восьми пар 1/8 финала турнира, передают Vesti.kz.

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Накануне сборная США одержала победу над командой Боснии и Герцеговины со счётом 2:0. Таким образом, в 1/8 финала турнира хозяева мундиаля сыграют с командой Бельгии.

Также за выход в четвертьфинал ЧМ-2026 поборются Франция и Парагвай, Канада и Марокко, США и Бельгия, Мексика и Англия, а также Норвегия и Бразилия.

Пары 1/16 финала ЧМ-2026

29.06, 00:00 — ЮАР — Канада - 0:1.
29.06, 22:00 — Бразилия — Япония - 2:1.
30.06, 01:30 — Германия — Парагвай - 1:1, пенальти 3:4.
30.06, 06:00 — Нидерланды — Марокко - 1:1, пенальти 2:3.
30.06, 22:00 — Кот-д’Ивуар — Норвегия - 1:2.
01.07, 02:00 — Франция — Швеция - 3:0.
01.07, 06:00 — Мексика — Эквадор - 2:0.
01.07, 21:00 — Англия — ДР Конго - 2:1.
02.07, 01:00 — Бельгия — Сенегал - 3:2.
02.07, 05:00 — США — Босния и Герцеговина - 2:0.
03.07, 00:00 — Испания — Австрия.
03.07, 04:00 — Португалия — Хорватия.
03.07, 08:00 — Швейцария — Алжир.
03.07, 23:00 — Австралия — Египет.
04.07, 03:00 — Аргентина — Кабо-Верде.
04.07, 06:30 — Колумбия — Гана.

Пары 1/8 финала (матчи с 4 по 8 июля)

Парагвай — Франция
Канада — Марокко
Португалия / Хорватия — Испания / Австрия
США — Бельгия
Бразилия — Норвегия
Мексика — Англия
Аргентина / Кабо-Верде — Австралия / Египет
Швейцария / Алжир — Колумбия / Гана


1/4 финала (с 9 по 12 июля)

Парагвай / Франция — Канада / Марокко (четверть 1)
Португалия / Хорватия / Испания / Австрия — США / Босния и Герцеговина / Бельгия / Сенегал (четверть 2)
Бразилия / Норвегия — Мексика / Англия / ДР Конго (четверть 3)
Аргентина / Кабо-Верде / Австралия / Египет — Швейцария / Алжир / Колумбия / Гана (четверть 4)

1/2 финала (14 и 15 июля)

Победители четверти 1 и четверти 2
Победители четверти 3 и четверти 4

Матч за 3-е место (19 июля)

Финал ЧМ-2026 (19 июля)


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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 04:00   •   закончен
Португалия
Португалия
2:1
Хорватия
Хорватия
Кто победит в основное время?
Португалия

57%

Ничья

15%

Хорватия

27%

Проголосовало 448 человек

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