Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
1 июля 16:27
 

Аргентине Месси "записали" поражение в плей-офф ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Аргентине Месси "записали" поражение в плей-офф ЧМ-2026 ©x.com/afaseleccionen

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш высказался о предстоящем матче сборной против Аргентины в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz

Поделиться

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш высказался о предстоящем матче сборной против Аргентины в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz

Продолжение
Легендарный аргентинец объявил об уходе из сборной после ЧМ-2026
1 июля 21:05  
"Бавария" официально объявила о трансфере забивной звезды ЧМ-2026
1 июля 21:40  
Сборная Англии установила антирекорд на ЧМ-2026
1 июля 22:30  
Харри Кейн побил рекорд легенд на ЧМ-2026 и переписал историю
1 июля 23:17  

Кабо-Верде впервые в истории вышло на чемпионат мира и сразу сумело пробиться в плей-офф.

На групповом этапе команда сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), набрав три очка.

Теперь дебютанта мундиаля ждет встреча с действующим чемпионом мира – сборной Аргентины, за которую выступает Лионель Месси.

Невеш считает, что его команда не должна бояться звездного соперника:

"Думаю, Кабо-Верде может победить Аргентину со счётом 1:0. Мы играем для того, чтобы выигрывать. Когда от команды мало кто чего-то ждет, но у нее есть огромное желание победить, возможно все.

Такая маленькая страна, как Кабо-Верде, всегда должна пытаться удивлять. У нас есть стопроцентные шансы обыграть Аргентину", – цитируют президента ESPN.

Он также подчеркнул, что для Кабо-Верде этот матч – не просто игра, а возможность продолжить писать собственную футбольную историю.

"Мы приехали на этот чемпионат мира, чтобы создать свою историю. Наша судьба – встречаться с чемпионами.

Поэтому против Аргентины и Месси мы выйдем с той же решимостью, волей и желанием победить", – добавил Невеш.

Отметим, что сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони уверенно прошла групповой этап, набрав девять очков. В 1/16 финала ЧМ-2026 аргентинцы сыграют с Кабо-Верде. Встреча состоится 4 июля в 03:00. Сам чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

"Барселона" объявила о контракте с победителем Лиги чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 04:00   •   закончен
Португалия
Португалия
2:1
Хорватия
Хорватия
Кто победит в основное время?
Португалия

57%

Ничья

15%

Хорватия

27%

Проголосовало 448 человек

Реклама

Живи спортом!