Аргентине Месси "записали" поражение в плей-офф ЧМ-2026

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш высказался о предстоящем матче сборной против Аргентины в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Кабо-Верде впервые в истории вышло на чемпионат мира и сразу сумело пробиться в плей-офф.

На групповом этапе команда сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), набрав три очка.

Теперь дебютанта мундиаля ждет встреча с действующим чемпионом мира – сборной Аргентины, за которую выступает Лионель Месси.

Невеш считает, что его команда не должна бояться звездного соперника:

"Думаю, Кабо-Верде может победить Аргентину со счётом 1:0. Мы играем для того, чтобы выигрывать. Когда от команды мало кто чего-то ждет, но у нее есть огромное желание победить, возможно все. Такая маленькая страна, как Кабо-Верде, всегда должна пытаться удивлять. У нас есть стопроцентные шансы обыграть Аргентину", – цитируют президента ESPN.

Он также подчеркнул, что для Кабо-Верде этот матч – не просто игра, а возможность продолжить писать собственную футбольную историю.

"Мы приехали на этот чемпионат мира, чтобы создать свою историю. Наша судьба – встречаться с чемпионами. Поэтому против Аргентины и Месси мы выйдем с той же решимостью, волей и желанием победить", – добавил Невеш.

Отметим, что сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони уверенно прошла групповой этап, набрав девять очков. В 1/16 финала ЧМ-2026 аргентинцы сыграют с Кабо-Верде. Встреча состоится 4 июля в 03:00. Сам чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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