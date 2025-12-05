Аргентина - Швейцария: где и когда смотреть матч за полуфинал ЧМ-2026

Утром 12 июля состоится заключительный матч четвертьфинальной стадии чемпионата мира-2026, в котором сборные Аргентины и Швейцарии разыграют последнюю путевку в полуфинал турнира, сообщают Vesti.kz.

Прямая трансляция матча Аргентина - Швейцария

Встреча пройдет на стадионе "Арроухед Стэдиум" в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по казахстанскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя.

Путь до 1/4-й

Действующие чемпионы мира добрались до четвертьфинала с большим трудом. В 1/16 финала аргентинцы лишь в дополнительное время сломили сопротивление Кабо-Верде (3:2), а затем в 1/8 финала сотворили один из самых ярких камбэков турнира. Проигрывая Египту со счетом 0:2 до 78-й минуты, команда Лионеля Месси сумела забить трижды и вырвала победу — 3:2.

Швейцарцы начали плей-офф с уверенной победы над Алжиром (2:0), после чего в серии пенальти выбили Колумбию. Основное и дополнительное время той встречи завершилось без голов, а в послематчевой серии европейцы оказались точнее — 4:3.

Ориентировочные составы:

Аргентина:

Эмилиано Мартинес (вратарь), Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Швейцария:

Грегор Кобель (вратарь), Мануэль Аканжи, Нико Элведи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Денис Закария, Гранит Джака, Ардон Жашари, Рубен Варгас, Брил Эмболо, Дэн Ндойе.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал чемпионата мира, где встретится с сильнейшей командой пары Норвегия — Англия.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится 19 июля.

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