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ЧМ-2026
Сегодня 17:19
 

Чемпион мира заявил о бойкоте Роналду со стороны партнеров по сборной

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Чемпион мира заявил о бойкоте Роналду со стороны партнеров по сборной ©instagram.com/portugal/

Чемпион мира 1998 года и победитель Евро-2000 в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф раскритиковал футболистов сборной Португалии за чрезмерную зависимость от Криштиану Роналду во время ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Чемпион мира 1998 года и победитель Евро-2000 в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф раскритиковал футболистов сборной Португалии за чрезмерную зависимость от Криштиану Роналду во время ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

По мнению легендарного француза, многие игроки португальской команды слишком часто перекладывали ответственность на своего звездного капитана вместо того, чтобы брать инициативу на себя.

"Что мне не понравилось в этой сборной Португалии, несмотря на весь её талант, — это то, что все словно перекладывали ответственность на Криштиану. В какой-то момент Витинья, [Бруну] Фернандеш и остальные тоже должны были взять ответственность на себя. Нельзя продолжать ждать, что Криштиану всё сделает сам. Он не единственный, кто должен делать разницу.

Если вы берёте Криштиану Роналду, команда должна играть на Криштиану Роналду, а этого совершенно не произошло. Было видно, что его бойкотировала собственная команда. Ему не отдавали передачи и не создавали для него наилучших условий", — сказал Джоркаефф.

Напомним, сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026 на стадии 1/8 финала, уступив принципиальному сопернику — сборной Испании со счетом 0:1.

Для 41-летнего Роналду этот мундиаль, вероятнее всего, стал последним в его выдающейся карьере, которая длится уже более двух десятилетий.

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